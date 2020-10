Wie Europa gegen Corona kämpft: Sperrstunden, Maske im Freien, Teil-Lockdowns

"Es reicht einfach nicht, was wir hier machen.“ Die Grundstimmung sei, dass sich jedes Land ein kleines Schlupfloch suche. So wurde die deutsche Kanzlerin Angela Merkel aus der Runde mit den 16 Chefinnen und Chefs der Bundesländer zitiert. Bis spät in den Dienstagabend hinein versuchten sie sich auf einheitliche Regeln zur Eindämmung des Virus zu einigen.

Seit in Deutschland die Zahlen an Neuerkrankungen gestiegen sind – das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag mit 6.638 so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie – drängt der Bund auf Maßnahmen. Diese sind im föderalistischen Deutschland Ländersache – mit dem Vorteil, dass sie nach ihren Infektionszahlen angepasst, handeln. Gleichzeitig führt es zu Chaos – wo gilt jetzt was? Wie etwa in der Debatte um Beherbergungsverbote für Menschen aus Risikogebieten wie Berlin. Nach der Klage eines Gastes wird es in Baden-Württemberg nun gekippt. In Sachsen wiederum schafft es der CDU-Ministerpräsident selbst ab.