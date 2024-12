Adventzauber im Handel: Starker Start ins Weihnachtsgeschäft

Denn das erste Adventwochenende 2024 hat stark begonnen. Der Handelsverband (HV) beschreibt die Lage einer Aussendung als eine Mischung "aus traditionellem Weihnachtszauber und intensivem Shopping".

"Viele Städte und Regionen berichten von gut besuchten Weihnachtsmärkten, wie dem Salzburger Christkindlmarkt oder den Adventmärkten in Wien und Linz", heißt es vom HV.

Beispielsweise bildeten sich am Samstagnachmittag beim "Adventzauber" des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien Schlangen vorm Eingang, berichteten Besucherinnen und Besucher.

Marktbesuche werden laut HV oft mit dem Bummeln in Einkaufsstraßen und -centern verbunden. So profitieren auch Einzelhändler in den Städten vom Trubel.

40 Prozent mehr Kundenfrequenz

Der erste Adventsamstag ist traditionell einer der wichtigsten Tage im Handelsjahr überhaupt. Stimmung macht bei der Ausgabefreudigkeit potenzieller Kunden viel aus.