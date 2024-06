Handel in der Krise: Immer weniger Flächen zum Shoppen

Mehr Unterhaltung

Um in der schnelllebigen Welt relevant zu bleiben, müssen österreichische Retail-Immobilien innovative Konzepte umsetzen und mehr Raum für Erlebnisse und Entertainment bieten. Gastronomie, Sport- und Wellnessangebote wie Fitnessstudios sowie öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen könnten laut Remax-Experten eine wichtige Rolle bei Umnutzungen spielen.

Mieten in den Landeshauptstädten

Die Spitzenmiete in der Wiener Innenstadt liegt laut CBRE am Kohlmarkt konstant bei 360 Euro/m²/Monat. Im Vergleich dazu liegen die Mieten in der Kärntner Straße bei rund 150–200 Euro/m²/ Monat. Die durchschnittliche Miete in A-Lage liegt in Linz aktuell bei 40–70 Euro/m²/Monat. In Salzburg liegt die monatliche Miete in innerstädtischer Lage bei 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter. Bis zu 80 Euro pro Quadratmeter werden derzeit in Graz verlangt.