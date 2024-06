Der Handel muss umbauen: Was bekannte Einkaufsstraßen tun, um attraktiv zu bleiben

Ein riesiger Baukran und Verplankungen erschweren den Zugang zum Ekazent Hietzing . Doch dahinter scheint fast alles zu laufen wie immer. Die Passanten erledigen die Einkäufe des täglichen Bedarfs, sie absolvieren ihren Arztbesuch und gönnen sich einen Kaffee oder ein Glas Wein. Aber das beliebte Einkaufscenter ist in die Jahre gekommen. Es wurde 1964 von Traude und Wolfgang Windbrechtinger in der typisch klaren Nachkriegsarchitektur erbaut und ist bis heute lebendiges Zentrum des 13. Wiener Bezirks. Damit das auch so bleibt, soll es jetzt zukunftsfit gemacht werden. Projektentwickler Invester United Benefits möchte das Ekazent zu einem modernen Büro-, Retail- und Wohnquartier umbauen, „das allen Anforderungen einer urbanen Quartierentwicklung gerecht wird und einen Fokus auf Nachhaltigkeit hat“. So wird zum Beispiel auf Heizen und Kühlen durch Wärmepumpen mittels Bauteilaktivierung gesetzt.

Revitalisierung bis 2025 Das Refurbishment findet während des laufenden Betriebs statt. „Die Transformation im laufenden Betrieb ist Herausforderung und Chance zugleich: Mit diesem Projekt möchten wir zeigen, dass die nachhaltige Revitalisierung eine echte, wirtschaftliche Alternative zu Abriss und Neubau sein kann. Nur so schaffen wir es, den Herausforderungen Nachhaltigkeit sowie Energiekrise und -wende versiert zu begegnen“, erklärt Michael Klement, CEO der United Benefits Holding.

Michael Klement, CEO der United Benefits Holding

Das Ekazent Hietzing sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie Quartierszentren das urbane Leben stärken können. „Während Einkaufszentren heute oft an der Peripherie der Städte entstehen, bilden die Gebäude an der Hietzinger Hauptstraße 22 ein Ensemble, das sich wie ein klassischer Ortsmittelpunkt um einen Platz gruppiert. Unser Auftrag als Projektentwickler ist es, die Qualität der Flächen zu steigern und die Nutzungsarten den Anforderungen unserer Zeit anzupassen.“

Das ehemalige Hotel Ekazent wird entkernt und in moderne Büros umgewandelt

Baustellen sind Belastung Baustellen sind aber immer auch eine Belastung. Was halten Mieter und Kunden aus? Das haben wir Romina Jenei, CEO der RegioPlan Consulting, gefragt. „Es macht einen Unterschied, ob dort Nahversorger und Ärzte zu finden sind, wie das beim Ekazent Hietzing der Fall ist oder Einrichtungen für die Freizeit, Geschäfte zum Bummeln oder Gastronomie. Hier ist die Gefahr viel größer, ersetzt zu werden“, so die Retail-Expertin. „Baustellen sind immer Barrieren und Hindernisse. Die Frustrationstoleranz wird zunehmend geringer. Als Betreiber sollte man die Belastung so gering wie möglich halten, Step-by-Step investieren und erneuern, um nicht nur Stammkunden, sondern auch die Laufkundschaft zu halten.“

Romina Jenei, CEO der RegioPlan Consulting

Bauruine Lamarr Die frequenzstärkste und längste Einkaufsstraße Österreichs ist die Mariahilfer Straße mit rund 1,8 Kilometer Länge, 322 Geschäften in A-Lage und mit rund 210.000 Quadratmeter Retailflächen. Der Rückgang der Handelsumsätze in den Jahren 2022 und 2023 hat auch hier seine Spuren hinterlassen. „Die Verkaufsflächen der Bekleidungsbranche wurden auf der Mariahilfer Straße im Jahr 2023 um 22 Prozent reduziert. Die Nachvermietungen führten zu einer höheren Diversifizierung des Angebotsmixes bei leicht gestiegenem Leerstandsniveau“, erklärt Walter Wölfler, Head of Retail CBRE. „Entscheidend für den zentrumsnahen Teil der Mariahilfer Straße wird die Zukunft des Projektes Lamarr sein, das eigentlich ein Ankerbetrieb für diesen Straßenabschnitt sein sollte.“

Baustopp für das Projekt Lamarr auf der Mariahilfer Straße

Nach der Signa-Pleite ist zu befürchten, dass statt eines florierenden Kaufhauses nun eine Endlos-Baustelle entsteht. Welche Auswirkungen hat das auf die umliegenden Geschäfte? „Der große Frequenzbringer fehlt, seitdem das etablierte Möbelgeschäft verschwunden ist. Das spürt vor allem der unterste Teil der Mariahilfer Straße“, sagt Jenei. „Aber ganz schwierig für die Kaufleute ist auch die U2 Baustelle bei der Neubaugasse. Viele hohe Blanken verdecken die Sicht auf die Shops. Es gibt nur schmale Gehwege.“

Walter Wölfler, Head of Retail CBRE

Wenig Frequenz Baustellen stellen den Handel also oft vor große Herausforderungen. Aktuell stark betroffen sind die Geschäfte in der Wiedner Hauptstraße. Der Gleistausch der Wiener Linien wird von der Stadt zur umfangreichen Umgestaltung genutzt. 2024 werden ein Zwei-Richtungs-Radweg und zusätzliche Grünflächen geschaffen. Das bedeutet für die Einkaufsstraße keinen Durchzugsverkehr, keine Öffis, viel weniger Passanten.

Massive Bauarbeiten in der Wiedner Hauptstraße beeinträchtigen das Einkaufen

Eigeninitiative ergreifen Wie sollen Kaufleute damit umgehen? „Wenn solche Baustellen über Wochen, vielleicht sogar über Monate andauern, ist das für den Handel eine Katastrophe“, so Romina Jenei. „Der Umsatz geht zurück, die Kundschaft verläuft sich. Wer überleben will, muss Eigeninitiative ergreifen. Das kann sogar das Verteilen von Flyern sein. Denn was der Standort nicht kann, muss das Marketing erledigen.“ Jenei empfiehlt zudem eine Mietreduktion. „In Deutschland gewähren viele Vermieter mittlerweile Mietreduktionen, damit es zu keinem Leerstand kommt, wo vielleicht nur schwer ein neuer Mieter gefunden werden kann.“

Mehr Grünflächen: Bis November wird die Wiedner Hauptstraße umgestaltet