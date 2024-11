Adventbeginn: Handel zeigte sich am Samstag optimistisch

Im Schnitt 424 Euro planen Frau und Herr Österreicher heuer für Präsente zu Weihnachten ein. Und auch wenn laut einer aktuellen IMAS-Umfrage rund die Hälfte ihre Geschenke bereits bis Ende November organisiert hat, herrschte am ersten Adventsamstag in Einkaufsstraßen und Shoppingcentern äußerst reges Treiben. Wie auch auf den Christkindlmärkten.

Belebend für den Handel kam das „Kombi-Angebot“ aus Höhepunkt der Black Week und Adventbeginn. „Wir blicken optimistisch auf das heurige Weihnachtsgeschäft“, sagte Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers mit Standorten wie dem Q19 in Wien, dem Europark in Salzburg oder dem Fischapark in Wiener Neustadt.