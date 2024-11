Handels-KV: Vor vierter Runde droht Gewerkschaft mit Störaktionen

Vor der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel, heute, Donnerstag, erhöht die Gewerkschaft den Druck. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird es am Freitag in einer Woche, dem Black Friday, sowie am Samstag (30. November) "Störaktionen" geben, hieß es nachder bundesweiten Betriebsrätekonferenzen am Mittwoch. Wie diese genau aussehen, wollten die Arbeitnehmervertreter vorerst nicht verraten.

"Lassen Sie sich überraschen", so der Vorsitzende des GPA-Wirtschaftsbereichs Handel, Martin Müllauer, vor Journalisten. Nach dem Ende der Betriebsrätekonferenz in der Zentrale des ÖGB in Wien machten sich die Belegschaftsvertreter vom zweiten Wiener Gemeindebezirk Mittwochmittag Richtung Wiener Mariahilferstraße auf, um dort die Handelsangestellten über die heutige Resolution der Betriebsräte zu informieren.