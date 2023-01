Handel mit Weihnachtsgeschäft "sehr zufrieden"

Der Handelsverband erwartet deswegen "eine sehr herausfordernde Phase im ersten und zweiten Quartal", danach hoffe man auf einen Aufschwung. Anders als beim Energiekostenzuschuss 1, wird auch der Handel vom Energiekostenzuschuss 2 profitieren. Das sei eine "eine gute Investition in die Volkswirtschaft", sagte Will, wenn man nicht wolle, dass es "tausend Gemeinden ohne Nahversorger" gebe.

Von der Politik fordert der Handelsverband Untersützung. Das betreffe etwa die zuletzt gescheiterte Strukturreformen des Arbeitsmarkts, aber auch die Mietvertragsgebühr, denn diese gebe es "in ganz Europa nur noch in Österreich", sagte WIll. "Jeder Gewerbliche fühlt sich verarscht, wenn er das zahlt" und gleichzeitig mit dem Online-Handel konkurrieren müsse.