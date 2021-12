Eine ähnliche Diskussion gab es zuletzt auch in Österreich. ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sprach sich dafür aus, dass Fleisch im Handel ein Drittel mehr kosten müsse. Kritik kam von Konzernen wie Agrarvertretern. Anderen wiederum waren 30 Prozent für mehr Nachhaltigkeit unzureichend.

In der Preisdebatte in Deutschland meldete sich der Paritätische Wohlfahrtsverband zu Wort, der mehr Belastung für Arme befürchtet. Eine Erhöhung müsste „zwingend mit einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze einhergehen. Man kann Ökologisches und Soziales nicht trennen. Es gehe nur ökosozial, sonst verliere man die Unterstützung der Bevölkerung“, sagte Geschäftsführer Ulrich Schneider in der Welt am Sonntag. Zur Frage, ob die Regierung einen sozialen Ausgleich plant und wie dieser aussehen könnte, gab es bisher wenig Details. Eine Sprecherin verwies auf das geplante Bürgergeld: In die Neuberechnung der Grundsicherung flössen Preissteigerungen bei Lebensmitteln ein.

Deutsche essen ungesund

Neben mehr Wertschätzung für Lebensmittel und deren Erzeuger will Özdemir diese auch gesünder machen: "Deutschland ernährt sich insgesamt zu ungesund", kritisiert er. Über 50 Prozent der Erwachsenen seien übergewichtig. Die Industrie müsse sich künftig an verbindliche Reduktionsziele für Zucker, Fett und Salz halten, besonders in Fertigprodukten. In Ländern wie Großbritannien und Frankreich wurde eine Steuer erhoben (Zucker) bzw. eine Lebensmittelampel auf Verpackungen eingeführt.

Ein weiterer Plan von Özdemir ist die Steigerung der Fläche ökologisch bestellter Felder von zehn auf 30 Prozent bis 2030. Die Landwirte wären dafür längst bereit, so der Minister. Damit ihre Produkte Abnehmer finden, wolle er die "Nachfragemacht des Staates nutzen". So soll die Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen auf mehr regional und Bio umgestellt werden.