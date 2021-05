Köstinger: "Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein"

Mindestpreise schließt Elisabeth Köstinger aus, zumal selbige nicht mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sind. Die Landwirtschaftsministerin appelliert an "die Moral der Konzerne, die einerseits das Bild der bäuerlichen Produktion bemühen, auf der anderen Seite aber genau jene kaputt machen".

"Fleisch für jede Geldbörse"

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, argumentiert die Preise. Auf Ö1-Nachfrage lässt er wissen: "Die Preise diktiert nicht der österreichische Lebensmittelhandel, sondern der EU- und Weltmarkt". Die Preissituation derzeit sei auf die Lockdowns und die geschlossene Gastronomie zurückzuführen. Der Handel selbst sei, so Will, "für alle Menschen da. Gerade in der Corona-Krise müssen ein Drittel der Menschen deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Daher bieten wir im Handel für jede Geldbörse Fleisch an." Man sehe daher im Handel keinen Handlungsbedarf, sondern "nur die Hoffnung, dass es nicht mehr zu harten Lockdowns kommt".