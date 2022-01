Grüne Erde: Öko-Einrichtung aus dem Packerl

Banken hätten mit dem relativ komplexen Geschäftsmodell, das sich in keinen Raster pressen lässt, ihre Probleme gehabt. Und damit auch Kepplinger, der nach der Bankenkrise 2008 quasi in Dauermeetings mit den Risikomanagern seiner Kreditgeber war. „Immer mehr Sicherheiten, immer mehr Vorschriften beim Budgetieren. Das hat uns mitten in unserer Expansion auf dem falschen Fuß erwischt.“

Kunden als Geldgeber

Die Lösung hieß Crowdfunding. Also Geld bei potenziellen Kunden einsammeln und es ihnen bestenfalls in Form von Warengutscheinen zurückgeben. Hinter dem Begriff „Crowdfunding“ verbirgt sich für Kepplinger im Grunde eine alte Idee. Schließlich hat die Grüne Erde in ihrer Anfangszeit Matratzen nur gegen Vorauskasse gefertigt. Also das Geld beim Kunden einkassiert, mit dem dann erst die Rohstoffe für seine Bestellung gekauft wurden.