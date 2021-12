Pater Johannes zum Konsumrausch: "Wir fressen uns zu Tode"

Pater Johannes Pausch hat 1993 das Europakloster Gut Aich am Wolfgangsee gegründet – es war die bisher letzte Klostergründung in Österreich. Im Grunde sei ein Klosterbetrieb wie ein Unternehmen, sagt er. „Wir müssen auch Geld verdienen, um unsere 40 Mitarbeiter zu bezahlen.“ Schließlich bekomme sein Kloster nicht die Kirchensteuer überwiesen. Im September ist der 72-Jährige als Prior in Pension gegangen. Ein Gespräch übers Loslassen, den Konsumwahn rund um Weihnachten und die Frage, was uns Corona zeigen will.

KURIER: Viele kennen Sie vor allem aus der Werbung der Handelskette Spar, die Kräuter, Tees und jetzt sogar ein Bittergetränk des Klosters Gut Aich verkauft. Wollen oder müssen Sie immer mehr produzieren?