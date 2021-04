Gründerzahlen: Mut zur Selbstständigkeit bisher ungebrochen

Ein genauer Blick auf die Statistik zeigt: Es gibt deutlich weniger Gründungen in der am stärksten betroffenen Gastronomie und Freizeitwirtschaft, dafür boomen „typische Frauenberufe“ – oft im Nebenerwerb – und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. „Gerade jetzt entstehen viele innovative unternehmerische Ideen. Vielleicht sehen manche Leute auch, dass ihr Job langfristig nicht gesichert ist, weil sie in Kurzarbeit sind. Da orientieren sie sich Richtung Unternehmertum um“, so Gründungsexpertin und Notarsubstitutin Maria Thierrichter.