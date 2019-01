Persönliche Dienstleistungen retten die Gründerbilanz

Trotz Hochkonjunktur, anhaltenden Start-up-Hypes und Gewerbe-Liberalisierung kommt Österreich bei der Zahl an Unternehmensgründungen nicht recht vom Fleck. Insgesamt stieg laut Wirtschaftskammer-Statistik die Anzahl an Neugründungen im Vorjahr nur um 1,2 Prozent bzw. 350 Firmen. 77 Prozent aller Gründer waren nur eine Person.

Grund für das kleine Plus ist vor allem die zunehmende Selbstständigkeit bei den Frauen. Der Frauenanteil an den Gründungen kletterte mit 45,3 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Mit den selbstständigen Personenbetreuerinnen vornehmlich aus der Slowakei und Rumänien, die die WKO erstmals nicht mehr mitzählte, liegt er bei rund 50 Prozent. Was auffällt: Frauen gründen überwiegend in den klassischerweise Frauen zugeordneten Branchen. Ein paar Beispiele:

- Persönliche Dienstleister In dieser relativ jungen, von Frauen dominierten Wachstumssparte gab es einen Rekord von 2136 Gründungen, das sind immerhin 7,1 Prozent aller neuen Firmen. Besonders die Humanenergetiker (Kinesiologie, Klangschalentherapie etc.) erfreuen sich regen Zulaufs. Die Zahl der gelösten Gewerbescheine ist hier binnen weniger Jahre auf mehr als 25.000 angewachsen, wobei viele die Tätigkeit zusätzlich zu einem anderen Gewerbe ausüben. In der relativ heterogenen Gruppe finden sich auch Astrologinnen sowie Farb- und Stilberaterinnen, zu denen etwa auch der Kleiderkasten-Check gehört.