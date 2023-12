Millionenpleite eines bekannten Autoindustrie-Zulieferers: 200 Jobs betroffen

„MGG beherrscht die Kunst, flüssiges Aluminium zu komplexen Gussteilen zu formen, die mechanisch bearbeitet und zu hochwertigen Produkten zusammengesetzt werden und überall auf der Welt ihren Einsatz finden: in Lastwagen, Pkws und Motorrädern in Heizkesseln zum Heizen unserer Häuser in unseren Krankenhäusern in unterschiedlichen medizinischen Anwendungen über die Wandsteckdose, weil MGG seinen Beitrag zum Energiesektor leistet Kurzum, zu viele Einsatzmöglichkeiten, um sie alle auflisten zu können“, heißt es auf der Firmenhomepage. „MGG ist Hersteller von sehr präzisen Aluminiumgussteilen und Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Standorten in den industriellen Kernregionen Europas an innovativen Lösungen für Kunden, die in anspruchsvollen Märkten tätig sind.“

Die MGG Herzogenburg GmbH (Firmenbuchnummer: 212531x) hat am 29. Dezember 2023 am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren (ohne Eigenverwaltung) beantragt hat. Sie beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiter am Unternehmensstandort in Herzogenburg, Gießereistraße 1.