Größte Solarthermie-Anlage Österreichs nimmt Betrieb auf

In Friesach/Kärnten wurde am Montag die bisher größte solarthermische Anlage Österreichs eröffnet. 436 Großflächenkollektoren mit 5.700 Quadratmetern wurden aufgestellt, dazu ein Pufferspeicher. Die erzeugte Wärme wird über das Fernwärmenetz der Kelag Wärme verteilt. Die 2,5 Gigawattstunden Leistung entsprechen dem Jahresverbrauch von 500 Haushalten.

Der Solarpark soll in den Sommermonaten den Warmwasserbedarf der Fernwärmekunden in Friesach decken. Bezogen auf ein ganzes Jahr kann die Solarthermie rund 15 Prozent des Wärmebedarfes der Kunden in der Stadt Friesach decken und in der Übergangszeit zur Heizung beitragen. Drei Kärntner Unternehmen haben die Anlage gemeinsam errichtet, es sind dies "Unser Kraftwerk" mit Sitz in Klagenfurt, der Weltmarktführer bei Solarpaneelen GreenOneTec und die Kelag Wärme GmbH.