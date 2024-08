Wie ein Grazer Unternehmen dank strengerer Abgasmessung erfolgreich wurde

Die neuen Messmethoden wurden laut Lackner bereits in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und zuletzt in Deutschland eingeführt. Im Nachbarland sollte das neue Messsystem eigentlich mit Beginn des Vorjahres umgesetzt werden. Doch das Gesetz musste wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller für ein halbes Jahr in der Anwendung ausgesetzt werden. Und auch dann sei AVL DiTest der einzige Anbieter gewesen, der in großen Stückzahlen liefern habe können, so Lackner. Grund sei die Digitalisierung der Lieferketten in der Pandemie gewesen, auch unter Einbeziehung der eigenen Lieferanten. „Das ist ein bleibender Wert.“ Daher komme AVL DiTest in Deutschland insgesamt mit ca. 20.000 gelieferten Geräten auf 80 Prozent Marktanteil bei Prüforganisationen.

In weiteren Ländern wurde ein solches Gesetz zur neuen Messmethode zu Lackners Bedauern noch nicht umgesetzt. „Es geht mir ein bissl zu langsam.“ Auch was Österreich betrifft. Er hofft nun auf eine entsprechende EU-weite Regelung.