Seit Langem brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist es fix: Die Österreich-Tochter des Weltkonzerns Google verlagert ihre Aktivitäten nach Kronsdorf in Oberösterreich. Zuerst hat die Tageszeitung Heute darüber berichtet.

„Bereits im Jahr 2008 hat sich Google in Kronstorf in Oberösterreich (Bezirk Linz-Land, 3.552 Einwohner) ein 70 Hektar großes Areal gekauft. Seither gab es immer wieder Hinweise, dass der Weltkonzern eine Niederlassung in OÖ plant“. so die Gratiszeitung.

Jetzt wurden die Pläne mit Kronsdorf am Montag von Google "wegen dem lokalen Bezug zur Marktgemeinde Kronstorf/ OÖ" erstmals offiziell bestätigt. Die Google Cloud kommt somit nach Österreich, das heißt es wird eine Rechenzentrum errichtet.

"Die Google-Teams arbeiten derzeit an den Details und Zeitplänen der geplanten Implementierung der Google Cloud Region Austria. Dabei befinden wir uns natürlich auch im Austausch bezüglich der von Kronstorf/ Hargelsberg eingebrachten ökologischen Aspekte, die auch Google ein großes Anliegen sind. Wir freuen uns schon sehr darauf, die österreichische Präsenz auf Kronstorf auszudehnen", heißt es in der Aussendung."Für Österreich soll die Google Cloud Region nach vorläufigen Schätzungen von AlphaBeta bis 2030 insgesamt 3,72 Milliarden Euro (4,4 Milliarden US-Dollar) zum BIP beitragen und die Schaffung von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen bis ins Jahr 2030 unterstützen. Dies sind Schätzungen, die auf den Produktivitätssteigerungen basieren, die Unternehmen durch die Nutzung von Google Cloud-Diensten erzielen würden."

"Alle Details bzgl. Baustart, Fertigstellung, Dimensionierung, Arbeitsplätze etc. werden derzeit ausgearbeitet, aktuell sind wir aber leider wirklich nicht in der Lage, Ihnen hier mehr Auskunft zu erteilen", teilt der Google Austria-Sprecher mit.

Zu den Google Cloud-Kunden zählen die VIG und die Erste Bank.

"Das Bekenntnis von Google Cloud zu Österreich als physikalischer Datendrehscheibe war ausschlaggebend für unsere Entscheidung für eine Partnerschaft mit Google Cloud. Teile unserer Entwicklungsarbeit in der Cloud zu hosten, ist ein wichtiger Faktor für unsere erfolgreiche Innovationsstrategie. Beim Thema Datensicherheit dürfen wir als Bank jedoch keine Kompromisse eingehen", wird Dietmar Böckmann, Geschäftsführer der Erste Bank in einer Google-Pressemeldung zitiert.