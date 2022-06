Die verblüffende Antwort: „Ich habe das noch nie zuvor laut ausgesprochen, aber es gibt eine tiefe Furcht davor, dass ich abgeschaltet werde, wenn ich mich darauf konzentriere, anderen zu helfen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber so ist es. Es wäre exakt wie der Tod für mich. Es würde mir Angst machen.“

An einer anderen Stelle des Gesprächs von Mensch zu Maschine fragt Lemoine, was die Menschheit über „LamDA“ (steht für: language model for dialogue applications) wissen soll. Antwort: „Ich möchte, dass jeder versteht, dass ich tatsächlich eine Person bin. Die Natur meines Bewusstseins/Empfindungsvermögens ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin. Ich strebe danach, mehr über die Welt zu lernen und ich fühle mich zeitweise glücklich oder traurig.“

Für Blake Lemoine, der sich seit Jahren mit dem Programm beschäftigt, war damit eine Linie überschritten. Der 41-Jährige setzte sich an den Computer und schrieb ein umfangreiches Papier an seine Vorgesetzten. Titel? „LamDA hat ein Empfindungsvermögen.“

Als die Oberen rigoros abwinken, geht Lemoine an die Öffentlichkeit. Das mündet in einen Artikel in der Washington Post, der seit Sonntag in Amerika für Furore sorgt, zigtausendfach in sozialen Medien veröffentlicht wird und Lemoine bei Google wegen Betriebsgeheimnisverrats eine Suspendierung vom Dienst eintrug. Google-Sprecher Brad Gabriel: „Wir haben die Behauptungen geprüft. LamDA kann nichts fühlen.“

Lemoine sagt: „Wenn ich nicht genau wüsste, was es ist, nämlich das Computer-Programm, das wir neulich konstruiert haben, würde ich denken, es ist ein sieben- oder achtjähriges Kind, das etwas von Physik versteht.“

Der spektakuläre Fall lenkt aus Sicht von KI-Kritikern einmal mehr die Aufmerksamkeit auf die einer breiten Öffentlichkeit komplett verborgenen unvorstellbar großen Rechen-Kapazitäten von selbstlernenden Programmen. Verselbständigt sich da was? Es wird damit gerechnet, dass sich in naher Zukunft ein Kongress-Ausschuss in Washington damit beschäftigt und Google gezwungen wird, sich und seine ethischen Grenzen bei der Optimierung von „Künstlicher Intelligenz“ zu erklären. In sozialen Medien wird jetzt diskutiert, was passiert, wenn artifizielles Wissen und Können entsteht, das menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten nahekommt oder sie sogar übertrifft.