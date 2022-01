Kunst und Künstliche Intelligenz: Wenn Alexa ins Stottern gerät

Dass Maschinen bei der Erfassung von Gefühlen, dem sogenannten „Affective Computing“, oft irren, ihre Daten aber unhinterfragt zur Einschätzung von Kunden oder Bewerbern herangezogen werden, kritisiert die Künstlerin Jessica Feldman in einer Podcast-Reihe, die auch nach Ende der Kunstraum-Schau noch nachzuhören ist.

Die Kritik an der maschinenmäßigen Erfassung und Verarbeitung von Bildern könnte indes schon fast als Sub-Genre der zeitgenössischen Kunst gelten – mit Stars wie dem US-Amerikaner Trevor Paglen oder die eben in die Berliner Akademie der Künste aufgenommene Hito Steyerl. Ihr Film „How Not To Be Seen“(2013), in dem sie Wege aufzeigt, „zum Bild zu werden“ und von Überwachungssystemen „übersehen“ zu werden, ist heute schon fast ein Klassiker und u. a. Teil der MoMA-Sammlung.