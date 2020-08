Kunst und Technologie: Der Kurator ist eine Maschine

Auch historische Museen erkennen das: So entwickelte ein Team an der Londoner Tate 2016 die Software „Recognition“, die eigenständig Ähnlichkeiten zwischen Werken der Museumssammlung und Nachrichtenfotos der Agentur Reuters erkannte. Das New Yorker Metropolitan Museum brachte zusammen mit dem Künstler Matthew Ritchie und Technikern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2019 das Projekt „Generic Maps“ auf den Weg. Es generiert auf Basis von Sammlungsobjekten neue, imaginäre Kunstwerke: Mit dem Wissen über Form, Material, Herkunft und Stilgeschichte einer mesopotamischen Vase kann das Programm etwa darstellen, wie vergleichbare Objekte aus derselben Epoche ausgesehen haben könnten. „Dust and Data“, ein Forschungsprojekt der Wiener Akademie der bildenden Künste, befasst sich ebenfalls mit neuen Pfaden, die AI durch museale Sammlungen bahnen kann. Grundlage bilden u. a. Bestände des Belvedere und des Volkskundemuseums.

„Wir sind bereits in einem maschinenkuratierten Zeitalter“, sagt der Wiener Medienkünstler Hans Bernhard. „Der Adressat von Kunst ist heute sehr oft eine Maschine. Ob nun die Google-Suche oder Social Media – Kunst wird so produziert, dass sie von Maschinen lesbar ist und in Maschinensystemen fortbestehen kann.“