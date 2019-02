Glühende Pleite eines E-Zigaretten-Händlers

Ob Aspire, Digiflavor, Eleaf, GeekVape, Ijoy, Joyetech, Kangertech oder Smok, Vaporesso und Wismec – bei diesem E-Zigaretten-Händler ist die Auswahl an Verdampfern, sprich E-Zigaretten samt Liquids, besonders groß. Dennoch nun musste die Dampferpyramide GmbH ein Insolvenzverfahren (Sanierungsverfahren) beantragen. Die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit wird eingestanden.

Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wien-Floridsdorf und ist unter der Internetadresse dampferpyramide.at tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel mit E-Zigaretten und verdampfbaren Liquids samt Zubehör. Es beschäftigt drei Dienstnehmer. Das Unternehmen hat laut Firmen-Homepage vier Standorte: im Wiener Stadion Center und im Donau Zentrum, in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf und im City Center in Amstetten. Das Unternehmen wurde erste im Frühjahr 2016 gegründet.

Als Insolvenzursache führt das Unternehmen an, „dass ein länger andauerndes Gerichtsverfahren gegen einen der früheren Hauptlieferanten des Unternehmens vor dem Handelsgericht Wien mit negativem Prozessausgang geendet hat“. Am Ende wurde die Dampferpyramide mit Nachzahlungen für „ursprünglich gerechtfertigten Rabatten belastet“.