Gewinn bei Puma um zwei Drittel eingebrochen

Nach einem heftigen Gewinneinbruch im Coronajahr 2020 hofft der deutsche Sportartikelhersteller Puma heuer auf Besserung. Mit den Großereignissen Olympische Spiele und Fußball-EM vor Augen willen der Konzern wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, wie Konzernchef Björn Gulden am Mittwoch bei der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens sagte. Mit einer Prognose von drei bis fünf Prozent beim Umsatzplus für heuer ist Gulden aber vorsichtig.

Die Unsicherheit sei noch zu groß für allzu optimistische Prognosen, glaubt der ehemalige Fußball-Profi aus Norwegen. Derzeit seien etwa in Europa mehr als 50 Prozent aller Geschäfte, in denen Puma-Produkte verkauft werden, geschlossen. In anderen Teilen der Welt seien die Geschäfte zum Teil geöffnet.

Die Coronakrise hatte Puma die Umsätze im vergangenen Jahr verhagelt, speziell im zweiten Quartal, als der Lockdown mit voller Härte Europa getroffen hatte. Die Einnahmen sind im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr davor währungsbereinigt um 1,4 Prozent auf 5,234 Milliarden Euro gesunken, wie Puma in Herzogenaurach mitteilte. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen nur noch 78,9 Millionen Euro, nach 264,4 Millionen im Jahr 2019. "Das zweite Quartal hat alles kaputt gemacht", sagte Gulden.