Gewerbe und Handwerk: "Stimmung ins Negative gekippt"

Energiekostenzuschuss reicht nicht

Bei weitem nicht alle Betriebe könnten die hohen Energiekosten auf ihre Preise aufschlagen und würden daher um ihre Existenz bangen, sagt Sparten-Geschäftsführer Reinhard Kainz. Der von der Regierung beschlossene Energiekostenzuschuss sei daher eine wichtige Unterstützung, könne aber erst "ein erster Schritt" sein. Der Zuschuss kompensiere maximal ein Drittel der faktischen Mehrkosten und der Geltungszeitraum umfasse bisher nur den Zeitraum von Februar bis September 2022. "Das ist höchstens ein Pflaster, aber kein Heilmittel", so Kainz.

Die Branchenvertreter fürchten, dass der über die Förderbank aws zu beantragende Zuschuss rasch vergriffen sein wird. "Wir rechnen mit einem Run auf die Förderung. Nachdem das Prinzip: 'first come, first serve' gilt, wird der Topf rasch leer sein", glaubt Kainz. Er fordert daher eine Verlängerung des Zuschusses bis Mitte 2023.