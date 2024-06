Warum die Getreideernte heuer geringer ausfallen wird

Feuchte Anbaubedingungen durch die hohen Niederschlagsmengen im Herbst, aber auch unattraktive Marktpreise hätten eine im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent geringere Anbaufläche von 507.000 Hektar zur Folge gehabt, sagte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger am Montag bei einem Pressegespräch in Wien.

Mehr Fläche gab es auch für Zuckerrüben (plus 23 Prozent), Ölkürbis (plus 16,2 Prozent) und Erdäpfel (plus 7 Prozent).

Moosbrugger verwies auf den zunehmenden Fokus der heimischen Landwirtschaft auf regionale Märkte . Man wolle etwa mit der Ausweitung des AMA-Gütgesiegels die hohen Standards in der Produktion sichtbarer machen, um Marktanteile zu sichern und "mehr Wertschätzung und Wertschöpfung für heimische Ackerfrüchte" zu erreichen, so der LKÖ-Präsident.

Renaturierung sorgt weiter für Diskussionen

Schwer im Magen liegt der Landwirtschaftskammer auch weiterhin das EU-Renaturierungsgesetz, das vergangene Woche mit Zustimmung der Grünen Umweltministerin Leonore Gewessler beschlossen wurde.

Dass besonders von Kleinbauern auch Unterstützung für das EU-Gesetzesvorhaben gibt, wollte Moosbrugger nicht näher kommentieren. Es gebe in jedem Berufsstand unterschiedliche Meinungen, so der LKÖ-Präsident. Die Landwirtschaft stehe zum Naturschutz. Man brauche aber umsetzungsfähige Lösungen und kein "Bürokratiemonster". Darüber, was schon heute an Monitoring und Kontrolle notwendig sei, werde kaum geredet. "Da entwickelt sich Frust", sagte Moosbrugger.

Wer es mit Renaturierung und Ökologisierung ernst meine, werde auch nicht nur landwirtschaftliche Flächen miteinbinden müssen, sagte Moosbrugger. Er möchte jedenfalls nicht wissen, wie groß der Aufschrei wäre, wenn auch in privaten Gärten 20 Prozent Biodiversität verlangt würden. Um den Klimawandel tatsächlich zu bremsen, müsse man das Raus aus den fossilen Energien deutlich forcieren, sagte Moosbrugger.