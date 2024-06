Was die Renaturierung verändern wird

Ziel des Gesetzes ist, bis 2050 alle Naturgebiete wieder in einen natürlichen Zustand zu versetzen und so auch der Artenvielfalt wieder eine Chance zu geben, sich zu erholen. Denn allein in Österreich sind über 80 Prozent europarechtlich geschützter Arten und Lebensräume in keinem günstigen Erhaltungszustand.

Mehr als die Hälfte der Fließgewässer verfehlt die ökologischen EU-Kriterien. Auch beim Großteil der Moore sind Maßnahmen erforderlich. Die betroffenen Ökosysteme werden übernutzt, verschmutzt, zerschnitten oder gänzlich zerstört.