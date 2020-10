Geld für alle – Lösung oder Träumerei?

Corona hat Hunderttausende Menschen den Job gekostet, viele in prekäre Arbeitsverhältnisse katapultiert und letztlich gezeigt, dass Arbeitslosigkeit jeden treffen kann. Das sorgt in allen Bevölkerungsschichten für schlaflose Nächte und bereitet den Nährboden für eine alte Debatte: Jene um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Die Grundidee köchelt seit dem 16. Jahrhundert immer wieder auf, wenn die Zeiten schlecht sind. Dennoch hat sich das Modell nie durchgesetzt.

Barbara Prainsack, Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Wien, hat rund um den Globus Argumente für und gegen das BGE gesammelt und in ihrem nun erscheinenden Buch zusammengefasst. Sie hält es für realistisch, dass in Europa binnen zehn Jahren die ersten Länder Versuche in diese Richtung starten.