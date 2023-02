Geflügelschlachthof: Anzeige wegen Tierquälerei

Seit Dezember letzten Jahres würde der VGT eine „handwerklich durchaus professionelle“ Kampagne gegen die Geflügelbranche führen, die auf einer groß angelegten – und in vielerlei Hinsicht illegalen – Videoüberwachung mehrerer heimischer Betriebe im Herbst 2022 beruht. Wurzer meint, die Darstellung sei einseitig und die vom VGT verbreiteten Bilder „nicht repräsentativ für die Branche und auch nicht für die betreffenden Betriebe sind“, wie unter anderem seither erfolgte unabhängige Kontrollen gezeigt hätten.

Auch Karl Feichtinger vom Kärntner Geflügelschlachthof Wech weist den Vorwurf eines Systemversagens entschieden zurück. In seinem Schlachthof werden „täglich zwischen 60.000 und 80.000 Hühner geschlachtet – und zwar unter ständiger Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes“, betont Feichtinger. Das ist auch per Gesetz so vorgeschrieben. „Dieser Arzt wird von der Behörde bestellt, ich kann mir also nicht aussuchen, wer in meinem Betrieb die Beschau macht“, betont Feichtinger.