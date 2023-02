Trotz Gatterjagdverbot: Zäune im Burgenland bleiben geschlossen

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat am Donnerstag die Umsetzung des mit Jahresbeginn in Kraft getretenen Gatterjagdverbots im Burgenland bemängelt. Auch nach dem Ende der Übergangsfrist seien die Zäune weiter geschlossen, die Jagdgatter seien nicht aufgelöst worden, kritisierte VGT-Obmann Martin Balluch in Strem (Bezirk Güssing) vor Journalisten. Er werde das anzeigen, um „die Behörden davon zu überzeugen, das Verbot zu exekutieren“.