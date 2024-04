Gazprom will Schiedsgerichtsverfahren der OMV verbieten lassen

Möglich ist etwa dass es sich um die ehemaligen Anteile der OMV an Gasförderprojekten in Sibirien handelt. Die OMV wurde durch ein Präsidialdekret verpflichtet, diese an ein russisches Unternehmen abtreten, Konzernchef Alfred Stern hat das als "de-facto-Enteignung" bezeichnet. Die Beteiligungen hat der Konzern bereits 2022 abgeschrieben, rechtliche Schritte behielt sich die OMV aber trotzdem vor.

Die OMV bestätigte auf Anfrage des KURIER lediglich, dass es ein solches Verfahren vor einem internationalen Schiedsgericht in Paris gibt. Generell könne man sich zu laufenden Verfahren aber nicht äußern.