Gastronomie: Weihnachtsfeiern kurbeln die Umsätze der Wirten an

Weihnachtsfeiern sind in der Wirtschaftsflaute ein wichtiger Umsatzbringer. Die Zusammenkünfte seien von großer wirtschaftlicher Bedeutung, erklärten zwei Drittel der Wiener Gastronomen laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer vom November. Die Reservierungslage sei trotz allgemeiner Konsumzurückhaltung "eine sehr positive", so Fachgruppenobmann Thomas Peschta. Über ein Drittel der Betriebe war bereits zu Beginn des Advents zu mehr als 80 Prozent gebucht.

Betriebe kämpfen gegen mangelnde Stornierungskultur Die Zuversicht in der Bundeshauptstadt wird dem Kammervertreter zufolge aber auch getrübt. "Unsere Betriebe kämpfen verstärkt gegen die mangelnde Stornierungskultur der Gäste. Immer öfter werden Reservierungen erst am selben Tag storniert oder einfach nicht wahrgenommen." Definierte Regelungen für Stornos hat der Umfrage zufolge nur ein Drittel der Betriebe. Um Fairness zu schaffen, seien aber klare Regelungen nötig, betont der Branchensprecher. Auch Familien feiern Weihnachten im Wirtshaus Immer öfter werden laut dem Fachgruppenobmann Wirtshäuser und Restaurants auch für Familienfeiern zu Weihnachten gebucht. Die Reservierungslage sei auch hier gut. Knapp die Hälfte der an den Feiertagen offenen Lokale war demnach schon früh sehr gut nachgefragt. Zwei Drittel der Wiener Lokale haben in dieser Zeit der Umfrage zufolge zumindest an einem Tag geöffnet. Ein Fünftel der Wiener Gastronomen sperrt heuer auch an Heiligabend auf.

Salzburgs Gastronomen profitieren von Christkindlmärkten Über mangelnde Reservierungen in der Vorweihnachtszeit kann die Branche auch in der Stadt Salzburg nicht klagen, wie ein APA-Rundruf zeigt. Vor allem Touristen und Besucher der Adventmärkte, die nach dem Glühwein noch im Wirtshaus oder Restaurant einkehren, sorgen vielerorts für volle Lokale. Sehr wohl bemerkt werden allerdings Rückgänge beim Konsum - wenn auch in mäßigem Ausmaß. "Der Durchschnittsgast kommt zu uns nicht weniger häufig, aber er trinkt vielleicht ein Bier weniger. Oder er wählt ein günstigeres Gericht.", sagt Johannes Absmann, der mit seinem Bruder Luis das "Fuxn" im Stadtteil Schallmoos führt. Das Geschäft mit Firmenfeiern laufe schon seit Corona etwas zaghaft. "Aber es gibt immer noch genug Unternehmen, die ein Budget für Feiern haben." Viele Firmen buchen einen Caterer Der Salzburger Wirtesprecher Albert Ebner berichtet wiederum von einem Sparkurs bei Firmen- und Weihnachtsfeiern. "Die spüren den Kostendruck. Natürlich gibt es noch Weihnachtsfeiern, aber die verlagern sich in die Firmen selbst." Das sieht auch Ernst Pühringer so, der Chef des Gasthofs Hölle am Kommunalfriedhof und seit gut einem Jahr Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Salzburg. "Firmen feiern verstärkt in den eigenen Räumlichkeiten, mit einem Caterer."

Der Gastronom und Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Tirol, Alois Rainer, sieht die Buchungslage für Firmen- und Weihnachtsfeiern in dem Bundesland nahezu unverändert. Es gebe allerdings vermehrt Probleme bei der Preisdurchsetzung. Auch das "Konsumverhalten der Gäste" habe sich verändert. So verzichteten sie etwa oftmals auf Vorspeisen, teilten sich Desserts. "Aus der früheren Flasche Wein wird manchmal bei einer Feier auch nur ein Glas Wein", beschreibt Rainer. Kärntner Wirte spüren die Wirtschaftsflaute Die Kärntner Wirte spüren die Wirtschaftslage beim Geschäft mit Firmenweihnachtsfeiern. Das sagte Branchensprecher Stefan Sternad. "Gerade bei Firmenfeiern merkt man, dass eine gewisse Preissensibilität vorhanden ist."

Allerdings: "Es gibt auch Betriebe, die sind top gebucht. Die haben viel investiert und machen einen Topjob." In der Weihnachtszeit konzentriere sich alles auf wenige Tage. Seit zwei bis drei Jahren ziehe sich das Geschäft nun auch in den Jänner. "Das ist dann eine Jahresfeier. Ich finde es gut, weil es das Jännerloch füllt, da kann man flexibler bei den Daten sein und es ist vielleicht auch preislich etwas drin", sagt Sternad dazu. Gemischte Reservierungslage in Niederösterreich In Niederösterreich zeigt sich in der Gastronomie ein gemischtes Bild, was das Geschäft vor Weihnachten angeht. In der Branche wird laut Wirtschaftskammer NÖ etwa davon berichtet, dass sich die Reservierungen auch dort mehr aufteilen, weil Feiern bereits Mitte November gemacht würden oder erst im Jänner. Zum Teil laufe das Geschäft vor dem Fest sehr gut, andere Gastrobetriebe berichten von kleineren Veranstaltungen bzw. fehlenden Firmenweihnachtsfeiern. 45 bis 50 Euro statt 70 Euro pro Gast In der Steiermark scheint die Anzahl der Gastro-Buchungen nicht unter der Wirtschaftslage gelitten zu haben. Sebastian Tropper, einer der beiden Geschäftsführer des Restaurants "Fürstenstand" am Grazer Hausberg Plabutsch, spricht von einer etwa gleichgebliebenen Gästeanzahl bei den Weihnachtsfeiern. Bei den Buchungen durch große Firmen habe sich allerdings der Pro-Kopf-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr spürbar verringert - von etwa 70 Euro pro Gast auf 45 bis 50 Euro.

Gäste geben weniger aus, weil sie selbst bezahlen müssen Auch bei Franz Grossauer von der Grossauer Unternehmensgruppe mit unter anderem den Grazer Lokalen Gösser Bräu, Glöckl Bräu und dem Steakhaus El Gaucho, ist die Buchungslage in der Adventzeit sehr gut. "Die großen Weihnachtsfeiern der Firmen sind zwar rückgängig, aber es gibt die Tendenz zu mehr kleineren, firmeninternen Feiern." Dabei werde zwar von den Gästen weniger ausgegeben, weil sie die Kosten öfter selbst tragen würden, aber die Umsätze insgesamt steigen dennoch. Der Obmann der Fachgruppe Gastro in der Wirtschaftskammer Steiermark, Klaus Friedl, sagte laut seinem Rundruf sei die Branche zufrieden. Gespart würde höchstens "beim Kaffee oder beim Schnapserl nach dem Essen". Keine Runden mit Bacardi- oder Whiskey-Cola mehr Die Gastro-Buchungslage ist auch in Oberösterreich sehr gut. Allerdings breche heuer bei den Weihnachtsfeiern auch dort der Deckungsbeitrag durch Getränke und Spirituosen weg.

Weiters sei die Verweildauer im Lokal kürzer, "die Leute gehen früher", berichtet der Fachgruppen-Obmann Gastronomie der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Gerold Royda, im Gespräch mit der APA. "Runden mit Bacardi- oder Whiskey-Cola fallen komplett aus", so die Beobachtungen der letzten Jahre. "Wenn früher eine Firma um 2.000 Euro Wein und Spirituosen gehabt hat, dann sind es jetzt 600 Euro", berichtet der Wirtesprecher. Immer mehr Stornierungen wegen Insolvenz Meistens würden die Rechnungen für Hochprozentiges und Flaschenweine von den einladenden Firmen nicht übernommen. Die aktuell angespannte Wirtschaftslage merke die Gastro in puncto Weihnachtsfeiern insofern, als immer wieder Buchungen "aufgrund einer Insolvenz der Firma" storniert würden. Im Burgenland zeigt sich die Gastronomie laut Wirtschaftskammer mit der Buchungslage ebenfalls zufrieden. Weihnachtsfeiern seien ein wichtiger Umsatzbringer, auch in der derzeit schwierigen Situation. "Gerade in wirtschaftlich anspannten Zeiten ist es vielen ein Bedürfnis, ihrem Team Danke für den Einsatz im abgelaufenen Jahr zu sagen", betonte der Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Burgenland, Matthias Mirth.