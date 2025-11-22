Personalnot und Preishürden: Die Krise in Österreichs Gastronomie

Meine Lieblingsbeispiele der Woche aus 1010 Wien: die Melange um 6,90 Euro, das Joghurt mit Früchten und Kokosraspeln um 16 Euro – beide Preise irritierend hoch, beides deshalb partout nicht bestellt. Früher kamen einem London und München teuer vor, jetzt hüpft Wien bei den Preisen in der Gastronomie davon. Das zeigt sich auch in der jüngsten Inflationszahl (vier Prozent) – Energie und Gastronomie sind hauptverantwortlich für den hohen Wert.

Zum Spaß machen die Gastronomen das nicht. Sie geben ihre Kosten weiter, wissen aber genau, dass jeder Cent zu viel dazu führen kann, dass die Gäste einen Gang oder ein Glas weniger bestellen. Die Gastrobesuche sind da, aber die Pro-Kopf-Konsumation ist sensibel.