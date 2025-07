Gastronom in Wien: "Ohne Zuwanderung könnte ich zusperren"

Das Sozialforschungsinstitut Dema hat am Donnerstag eine neue Untersuchung vorgestellt, die zeigt, wie eng Gastronomie und Tourismus mit dem Thema Einwanderung verknüpft sind. Restaurants, Hotels, Cafes, Eissalons oder Cateringunternehmen seien einerseits auf Arbeitskräfte mit Einwanderungsbiographie angewiesen, andererseits seien sie auch Integrationsmotoren und sorgen für eine Eingliederung in die heimische Gesellschaft, sagt Dema-Forscher Günther Ogris .

Tourismuserfolg ohne Einwanderer nicht denkbar

In den Jahren seit der Corona-Pandemie sei der Tourismus in Österreich massiv gewachsen. In Wien stiegen die Gästeankünfte etwa von 2 Millionen im Jahr 2020 auf 8,17 Millionen 2024. Ogris: "Dieser Erfolg Wiens im Tourismus wäre ohne die eingewanderten Arbeitskräfte nicht möglich." In der Bundeshauptstadt haben 73 Prozent der in Gastronomie und Tourismus Beschäftigten Migrationshintergrund. 65 Prozent haben eine ausländische Staatsbürgerschaft.

Im Österreich-Schnitt haben 48 Prozent der Beschäftigten einen Einwanderungshintergrund. Laut dem AMS ist der Anteil der Beschäftigten in der Gastronomie und Hotellerie noch höher als in der Dema-Studie. Er beträgt knapp 60 Prozent.

In den größeren Städten ist der Anteil im Allgemeinen höher. Am geringsten ist er in Niederösterreich (35 Prozent), gefolgt von Tirol (38 Prozent) und Kärnten (39 Prozent). Diese Zahlen seien Ogris selbst überraschend niedrig vorgekommen. Sie seien aber möglicherweise auf Pendler, sowohl aus dem Inland als auch Ausland, auf Saisonarbeitskräfte und auf Erhebungsmethoden der Statistik Austria zurückzuführen. "Eine andere Möglichkeit ist, dass es viele illegal Beschäftigte gibt - aber das glaube ich nicht", sagt Ogris.