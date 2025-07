Zu viele Touristen: Politikerin will Slot-System für Berge

Morandell plädiert für ein Umdenken im Tourismus. Der gefährde in seiner aktuellen Form "nicht nur die Lebensqualität der Menschen vor Ort und den Charakter unseres Landes – er betreibt auch Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen und damit an der Lebensgrundlage unserer Kinder", erklärt sie in einer Aussendung.

Slot-Systeme für beliebte Ausflugsziele?

"Unsere Natur hat Grenzen – und diese müssen endlich respektiert werden", sagt Morandell im Namen ihres gesamten Vorstandes. Sie schlägt nun Slotsysteme und digitale Reservierungspflichten für überlastete Hotspots wie bekannte Aussichtspunkte, Almen oder Seen vor, um die Lage zu entschärfen.