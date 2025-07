Tourismus in Österreich: Mehr Gäste mit weniger Geld in der Tasche

Der heurige Saisonstart fiel mit einem kühlen und verregneten Mai sowie ungünstiger Feiertagskonstellation in ganz Österreich ins Wasser. So auch in Tirol, für das nun die Zahlen für den Juni vorliegen, der mit einer Hitzewelle endete. Die zeigen bei Ankünften wie Nächtigungen ein Plus von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für Tirol liegen nun die Zahlen für Juni vor. Inklusive Mai ergibt sich daraus für die Vorsaison ein Plus bei Gästen (+6,1 Prozent) und Nächtigungen (+4 Prozent).

Im vorigen Sommer wurden in Österreich so viele Nächtigungen wie nie zuvor gebucht: 81,6 Millionen. Mehr als ein Viertel davon geht auf die Kappe Tirols, das mit 6,4 Mio. Ankünften einen Gästerekord verzeichnete.

Gemeinsam mit dem Mai ergibt sich ein höchst positives Bild des ersten Saisondrittels im Vergleich zu jenem im Rekordsommer 2024 – zumindest ein Indikator für andere wichtige Tourismusbundesländer wie etwa Salzburg, Kärnten oder die Bundeshauptstadt Wien, in denen die offiziellen Statistiken noch ausständig sind. Die Zahl der Gäste hat sich in Tirol in der Vorsaison um 6,1 Prozent erhöht, jene der Nächtigungen um 4 Prozent auf 5,3 Millionen.

„Geht erst richtig los“

Alois Rainer, Sprecher der Tourismusbranche im Bundesland, freut es, „dass das Interesse an Urlaub in Tirol weiter groß ist. Die Gäste werden immer internationaler, auch wenn natürlich nach wie vor sehr viele Deutsche zu uns kommen.“ Im Nachbarland, dem wichtigsten Herkunftsmarkt, starten die Sommerferien in den bevölkerungsreichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg Ende Juli/Anfang August.

„Jetzt geht es erst richtig los. Der August ist der wichtigste Monat. Die Vorzeichen für diesen Sommer sind nicht ganz schlecht. Die Nachfrage ist sogar noch ein bisschen höher als im Vorjahr“, sagt der Zillertaler Hotelier und Wirt. Als solcher weiß er, dass mehr Gäste nicht unbedingt mehr Umsatz heißen müssen.