Sommertourismus in den Alpen: Was die Bergbahnen für 2025 planen

Die Sommersaison läuft in den meisten Bergregionen Österreichs Anfang Juni an. Und die Erwartungen für die kommenden Monate sind positiv: Einer internen Befragung unter den Seilbahnbetreibern zufolge rechnet die heimische Branche 2025 mit einer " guten Entwicklung ".

Dass die Sommersaison auf den Bergen beliebter wird, zeigt sich bisher aber in den Umsatzzahlen der Seilbahnen bisher nicht. Zwar ist der Gesamtumsatz in den letzten Jahren gestiegen, aber der Anteil, den die Sommertouristen ausmachen, liegt stabil bei 15 Prozent .

Auch Besucher aus dem arabischen Raum schätzen bereits seit einigen Jahren das milde Klima im Sommer. Und auch Amerikaner und Asiaten reisen mittlerweile nicht mehr nur in die österreichischen Städte, sondern vermehrt in die ländlichen Regionen.

Die Zahl der Bergurlauber im Sommer stieg in den letzten Jahren an. Die Wertschöpfung ist geringer als im Winter: So gibt ein Sommergast in Österreich rund 187 Euro täglich aus, während es im Winter 221 Euro pro Tag sind.

Österreich gilt in den zehn befragten Märkten als eines der Top-5-Bergziele . Im Inland und in den Niederlanden sind die heimischen Berge sogar Platz 1 .

Einer Analyse der Österreich Werbung zufolge plant etwa ein Viertel der Reisenden in den für Österreich wichtigsten Herkunftsländern 2025 einen Urlaub in den Bergen. Ein Drittel davon - und damit rund 13 Millionen Menschen - nennt Österreich als Ziel der Wahl.

Kunstwanderung, Waldbaden und Bogenschießen

So reichen mittlerweile nicht mehr nur die frische Luft, das Panorama und die Erholung in der Höhe aus, sondern es braucht zusätzlich diverse Aktivitäten, die die Tourismusbranche in den Bergregionen anbietet. Das Angebot geht vom Kunst-Wanderweg in Bad Gastein über das Downhill-Mountainbiken am Semmering oder Bogenschießen auf der Turracher Höhe bis hin zum Waldbaden in Leogang.

Die Erlebnisse sollen nicht nur mehr Menschen in die Berge locken, sondern Besucherströme auch über den ganzen Tag und den ganzen Berg verteilen, erklärt Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen. So soll sichergestellt werden, dass die Idylle der Landschaft nicht durch Menschenmassen getrübt wird.

Für einen erfolgreiche Saison abseits vom Winter ist auch die Gastronomie am Berg unabdingbar. Tourismus gehe auch mit Kulinarik einher, geschlossene Hütten seien für viele Gäste ein No-Go.

Grundner sieht dabei aber keine große Schwierigkeit. "Wir haben es in unserer Region geschafft, dass während der Saisonen immer eine Hütte für unsere Gäste geöffnet ist." Auch Nachwuchsprobleme gäbe es in Leogang nicht, er könne jedoch nicht für andere Gegenden sprechen.