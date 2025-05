Tourismusboom: Heuer schon 5,4 Millionen Nächtigungsgäste in Wien

Seit Jahresbeginn wurden rund 5,4 Millionen Gästenächtigungen in Wien gezählt – ein Zuwachs von 9 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund dafür war unter anderem das spätere Osterfest. Was lockt die Touristen nun in die Stadt?

Top-Zehn-Märkte

Was die Gästeherkunft angeht, so gab es in beinahe allen Top-Zehn-Märkten ein Plus:

Mit 301.000 Übernachtungen (plus drei Prozent) im April führt Österreich die Liste im Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (367.000, plus 19 Prozent), Italien (105.000, plus ein Prozent), den USA (102.000, plus 32 Prozent), Großbritannien (68.000, plus drei Prozent), Spanien (49.000, plus 33 Prozent), Frankreich (51.000, plus ein Prozent), Polen (34.000, minus sieben Prozent), der Schweiz (50.000, plus ein Prozent) und der Ukraine (26.000, plus 43 Prozent).

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im April 77 Prozent. Jene der Betten lag bei 59,4 Prozent. Insgesamt waren im April rund 80.700 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 5.700 (plus 7,5 Prozent) mehr, als im April 2024 angeboten wurden.