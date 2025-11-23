Gastronomie: Verpasste Reservierungen werden immer mehr zum Problem

Der Advent soll der Gastronomie einen Umsatzboom bescheren. "Die Buchungslage ist bereits sehr gut", sagt Thomas Peschta , Obmann der Fachgruppe Gastronomie, für Wien, berichtete der ORF am Wochenende. Vor allem wegen der vielen Weihnachtsfeiern gehe man von einer starken Adventsaison aus.

Doch gibt es auch Schattenseiten, denn offenbar nimmt der Wille ab, erfolgte Reservierungen im Fall des Falles auch zu stornieren. "Unsere Betriebe kämpfen verstärkt gegen die mangelnde Stornierungskultur der Gäste", so Peschta.

Stornogebühren werden von der Kreditskarte abgebucht

International sind Stornogebühren dafür häufiger, als das in Österreich der Fall ist. Reserviert wird mit Hinterlegung der Kreditkartennummer, kommt man nicht, wird ein gewisser - vorher ausgewiesener - Betrag abgebucht.

Denn Tische, die reserviert waren, aber nicht rechtzeitig storniert wurden, bringen oft keinen oder nicht mehr den geplanten bzw. erhofften Umsatz. Tauchen Gäste trotz Reservierung nicht auf, nennt sich das "No-show".