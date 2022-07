Gastronomie: Kritik an Anwerbung von Kellnern aus Drittstaaten

Die Ankündigung der Regierung, mehr Saisonniers ins Land zu holen und den Beruf des Kellners bzw. der Kellnerin auf die Mangelberufsliste zu setzen und damit den Zuzug von Arbeitskräften aus Drittstaaten zu erleichtern, sorgt für Unverständnis bei Arbeiterkammer und Gewerkschaft. Statt die Arbeitsplätze in der Gastronomie attraktiver zu machen und damit die Arbeitsbedingungen zu verbessern, würden Billig-Arbeitskräfte ins Land geholt. Dies könnte die Lage weiter verschlechtern, betonte die Leiterin Arbeitsmarkt und Integration bei der AK Wien, Silvia Hofbauer.

Die Arbeitserleichterungen für Drittstaaten-Angehörige erfolgte auf Wunsch der Tourismus-Branche, die ihren Personalbedarf für den Sommer bei weitem nicht decken kann und Tausende offene Stellen ausgeschrieben hat. Für Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereiches Tourismus in der Gewerkschaft vida, ein hausgemachtes Problem. „Die Arbeitgeber im Tourismus in Österreich dürfen sich nicht wundern, wenn sie keine Mitarbeiter finden. Auch der Arbeitsmarkt ist ein Markt, der von Angebot und Nachfrage lebt. Sind die Arbeitgeber nicht bereit, das Angebot zu verbessern, bleibt die Nachfrage seitens Arbeitsuchender aus“, so Tusch.

Saisonarbeit kein "Migrationsmodell"

Saisonarbeit ist aus Sicht der AK "ein grundlegend falsches Migrationsmodell". Die Regelungen - auch betreffend Rot-Weiß-Rot-Karte - böten keinen ausreichenden Schutz vor Ausbeutung, Lohn- und Sozialdumping. Die Arbeiterkammer fordert, dass die gesetzlichen Regelungen zum Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz wieder verschärft werden - dieses sei im Sommer 2021 aufgeweicht worden, die Strafen wurden gesenkt. Es müsse zudem mehr kontrolliert werden, was eine personelle Aufstockung bei Finanzpolizei und Arbeitsinspektorat erfordere.