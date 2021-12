Personalnot in 66 Berufen: Mangelberufsliste wird immer länger

BEISPIEL 3: Gesundheitsberufe

Lange im Verborgenen, machte Corona den akuten Personalmangel in Spitälern und Pflegeeinrichtungen sichtbar. Immer mehr Häuser melden Leerstände, weil sie einfach nicht genügend Personal für die Versorgung von kranken oder älteren Menschen zur Verfügung haben. Allein in Oberösterreich stehen 600 von 12.650 Pflegebetten leer, in Niederösterreich 240 von 10.800 und in Salzburg 123 von 5.142.

Die Gewerkschaft schlägt Alarm und fordert angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante als Sofortmaßnahme den vermehrten Einsatz von Zivil- und Grundwehrdienern, „sonst schließen bald die ersten Heime mangels Personals“. Zur immer größeren Herausforderung besonders am Land wird der Ärztemangel. In zehn Jahren sind rund 75 Prozent der heutigen Ärztinnen und Ärzte im pensionsreifen Alter, viele Hausarzt-Stellen können schon jetzt nicht mehr nachbesetzt werden. Im Spitalsbereich sind die Abwanderungen in andere Länder ein Problem.