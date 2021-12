Trotz Fachkräftemangels geizen Betriebe beim Gehalt

Branchenunterschiede

Was die Bereitschaft für mehr Gehalt anbelangt, zeigen sich laut karriere.at-Sprecherin Tanja Karlsböck durchaus Branchenunterschiede. Aktuell gebe es vor allem in der Logistik-, Pharma- und Gesundheitsbranche sowie in der IT-Branche die größten Personallücken. Die Gehälter würden jedoch nur in der – männerdominierten – IT-Branche in die Höhe gehen. Der KURIER berichtete. Bei den Gesundheits- und Pflegeberufen seien es aus Sicht der Arbeitgeber auch die aktuell herausfordernden Arbeitsbedingungen, die viele von einer Bewerbung abhalten würden. Mehr Gehalt würde da offenbar nicht viel daran ändern, so die Annahme.