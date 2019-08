Fachkräftemangel ja, höhere Gehälter nein

Die hohe Nachfrage nach Fachkräften führt nicht unbedingt zu höheren Gehältern. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle Gehaltsreport des Jobportals StepStone. So würden selbst IT-Experten schlechter bezahlt als das Interesse an ihnen vermuten lässt.

Laut StepStone-Report beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt in technischen Ausbildungsberufen aktuell rund 45.000 Euro brutto. Es liegt damit deutlich unter der Bezahlung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, Personalwesen oder Verkauf.

Rund 55.000 Euro nehmen digitale Talente pro Jahr mit nach Hause, rund 11.000 Euro weniger als etwa Beschäftigte im Finanzbereich. „Arbeitgeber sollten dringend ihre Lohnschemata überdenken, wenn sie im ‚war for talents‘ weiterhin bestehen wollen“, rät Rudi Bauer, Geschäftsführer von StepStone Österreich.

Mehr als 220.000 offene Stellen

Die Nachfrage nach Fachkräften war im ersten Halbjahr weiterhin hoch, aber leicht unter dem Vorjahresniveau. StepStone wertete Stellenausschreibungen in 22 Printmedien und 21 Jobbörsen aus und zählte insgesamt 221.717 offene Stellen, darunter gut 32.000 im technischen Bereich und knapp 30.000 IT-Spezialisten.

Am stärksten war die Nachfrage in Ballungsgebieten und Industriezonen. So wurden in Wien im ersten Halbjahr 2019 gut 66.000 Fachkräfte gesucht, in Oberösterreich rund 42.000 und in Niederösterreich und der Steiermark noch gut 27.000. Außer in Niederösterreich und im Burgenland ging die Nachfrage nach Fachkräften in allen Bundesländern leicht zurück.