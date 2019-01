Gastronomie: 6000 Euro für Koch im Monat, aber kein Preistreiber beim Schnitzel

Auch Neos-Politiker und Salzburger Gastronom Sepp Schellhorn, der vier Restaurants und ein Hotel in Salzburg betreibt, wehrt sich. Der Tourismus boome, die Nachfrage steige und die Gastronomiebranche verzeichne viele Pleiten, was am Ende aus einem rein marktwirtschaftlichen Mechanismus zu einer Preissteigerung führe. Schellhorn bezweifelt aber, dass die Statistik in Sachen Preissteigerung in der Gastronomie die tatsächliche Realität abbildet.