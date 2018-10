Gastro-Szene lockt neue Mitarbeiter mit Vorteilen

Bereits aktiviert, aber noch im Aufbau, ist eine Vorteils-App, die nur den Mitarbeitern der 40 „ Hotspots“-Mitgliedsbetrieben zur Verfügung steht. „Leute aus der Gastro-Szene sind auch selbst gute Gäste. Warum sollen wir ihnen nicht unter unseren Betrieben bei Konsumationen Goodies anbieten“, schildert der Administrator dieser Idee, Wolfgang Gittmaier. Er betreibt selbst ein Restaurant in der Linzer City. Befreundete Betriebe, etwa auch in Wien, oder Kultureinrichtungen in Linz, wie der „Höhenrausch“ oder das Ars Electronica Center, sollen mit ins Boot geholt werden. Dort bekommen die Beschäftigten Vergünstigungen. Die Summe dieser Vorteile mache es attraktiv, im Linzer Gastgewerbe zu arbeiten, ist Gittmaier überzeugt.