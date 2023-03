Gaspreis fällt unter 43 Euro: Tiefster Stand seit Sommer 2021

Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen österreichischen Speichern am 4. März 68,36 Prozent. Die Gasreserven sind zwar seit Jänner kontinuierlich gesunken, liegen aber weiter deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Gründe für den höheren Füllstand im Jahresvergleich sind unter anderem eine preis- und wetterbedingt niedrigere Nachfrage. Hinzu kommen Einsparungen vor allem in der Industrie, die aus Kostengründen weniger verbrauchte.