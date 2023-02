Gaspreis sinkt weiter und liegt bei weniger als 50 Euro

Um die Gasversorgung auf sicherere Beine zu stellen, unterzeichneten am Freitag Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler und der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide von den Grünen) einen länger angekündigten Gasliefervertrag. Genauer, einen Gasdurchleitungsvertrag zwischen Deutschland und Österreich.

In diesem Abkommen wird die gemeinsame Verantwortung zur Nutzung und Befüllung der beiden österreichischen RAG-Erdgasspeicheranlagen „Haidach“ und „7Fields“ vereinbart. Zentral ist, dass die Verantwortung für das Befüllungsziel der beiden Erdgasspeicher, die in Österreich liegen, aber bisher überwiegend an das deutsche Netz angeschlossen sind, nun gemeinsam getragen wird. Das Befüllungsziel werde nun in der Gesamtbetrachtung zwischen Österreich und Deutschland aufgeteilt, hieß es dazu.

Fundamentale Bedeutung

Enthalten ist in dem Vertrag aber auch eine Verständigung zum Transport der gespeicherten Gasmengen im Fall einer Mangellage in die Bundesländer Tirol und Vorarlberg – also von Haidach in Oberösterreich aus über Deutschland in Österreichs Westen.

Das ist für Tirol und Vorarlberg im Krisenfall von fundamentaler Bedeutung. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zeigte sich ob des Vertrages „beruhigt“ und versprach, „alles daran zu setzen“, um aus fossilen Energieträgern herauszukommen. Der Ausstieg „funktioniert aber nicht von heute auf morgen“, sagte er in einer Aussendung. „Deshalb brauchen wir Brückenenergieträger, wie Gas einer ist“, meinte Mattle.

Der Tiroler Landeschef wollte sich aber „nicht nur auf Gespräche zwischen Wien und Berlin“ verlassen: „Vertrauen ist gut, Eigenständigkeit ist besser. Deshalb ist es immer noch unser Ziel, Tirol direkt an das österreichische Gasnetz anzuschließen.“