Wegen Gaspreisdeckel: Neue Gasbörse in London startet

Der US-Betreiber der europäischen Gasbörse Title Transfer Facility (TTF) in Amsterdam eröffnet wegen des Gaspreisdeckels in der EU einen weiteren Handelsplatz in London. Der parallele Handel starte am Montag, wie der Betreiber Intercontinental Exchange (ICE) am Wochenende mitteilte. Damit solle Händlern die Möglichkeit gegeben werden, die seit dem 15. Februar geltenden EU-Maßnahmen zur Preisobergrenze zu umgehen.

ICE betreibt die in Amsterdam ansässige Gasbörse Title Transfer Facility (TTF), den wichtigsten europäischen Umschlagplatz für Erdgas. Der Handel an der Amsterdamer Gasbörse werde aber wie bisher fortgesetzt, teilte ICE weiter mit.

ICE fürchtet, dass der Handel durch den Korrekturmechanismus gestört werde. Eine Preisgrenze könne auch dafür sorgen, dass Produzenten nicht länger an EU-Länder liefern wollten.

Gaspreise gesunken

Zur Zeit scheint das in weiter Ferne. Der Preis für europäisches Erdgas war zuletzt unter 50 Euro je Megawattstunde gefallen und lag damit deutlich niedriger als die beim Korrekturmechanismus festgelegte Grenze von 180 Euro.