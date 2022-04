Führungswechsel bei Swaroski Optik: Carina Schiestl‐Swarovski wechselt in Beirat

"Nach 16 erfolgreichen Jahren an der Spitze des weltweit führenden Herstellers von hochpräzisen

Sportoptiken wechselt die bisherige Vorstandsvorsitzende Carina Schiestl‐Swarovski per 1. April 2022

in den Beirat der Swarovski Optik KG sowie in den Beirat der Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG und

folgt damit ihrer Mutter nach", heißt es in einer Aussendung. "Die Geschäftsleitung des Tiroler Familienunternehmens wird ab sofort vom bisherigen Management‐Team von Swarovski Optik KG Andreas Gerk (Vorstandssprecher), Stefan Hämmerle und Thomas Saller übernommen. Dies hat der Beirat der Swarovski Optik KG im Rahmen seiner heutigen Sitzung beschlossen."

Unter der Führung von Mag. Carina Schiestl‐Swarovski hat sich der Umsatz des Tiroler

Familienunternehmens nahezu verdreifacht. 2021 konnte mit 210 Millionen Euro Umsatz (+27 Prozent gegenüber 2020) in der mehr als 70jährigen Unternehmensgeschichte das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr

verzeichnet werden.

Die Vorstandsvorsitzende zieht Resümee: „Swarovski Optik KG hat mit einer Vielzahl an Innovationen neue

Maßstäbe in der Sportoptikbranche gesetzt. Als Unternehmen mit starken Wurzeln in Tirol wirtschaften wir

aus Liebe zur Natur nachhaltig und mit Weitblick. Mit unserem hohen Qualitätsanspruch stehen wir für den

Fortbestand über Generationen. Unser Ziel war und ist es, zur Absicherung der Arbeitsplätze weiterhin

nachhaltig zu wachsen und den Wert des Unternehmens Swarovski Optik KG kontinuierlich zu steigern. Dass

nun ein bewährtes Team vom Beirat bestellt wurde, ist ein starkes Zeichen für Kontinuität und Kompetenz.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz und Loyalität, meiner Familie für das

Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben im Beirat bei Swarovski Optik KG sowie Tyrolit. Ein

besonderer Dank gilt meiner Mutter, die sich in den letzten 30 Jahren mit viel Herzblut und Engagement

zum Wohle aller eingesetzt hat.“



„Unter der Leitung von Carina Schiestl‐Swarovski hat sich die SWAROVSKI OPTIK in den letzten 16

Jahren zu einem überaus ertragsstarken Teil der Swarovski Gruppe und einem Paradebetrieb der

heimischen Wirtschaft weiterentwickelt. Die in dieser Zeit gesetzten, sehr erfolgreichen strategischen

Weichenstellungen waren neben der hohen Innovationskraft und den hochmotivierten Mitarbeitern ganz

wesentlich einer umsichtigen Geschäftsführung zu verdanken", heißt es weiter. "Sie übergibt ein hervorragend organisiertes und hoch erfolgreiches Unternehmen an eine mit der Swarovski Optik vertraute und bewährte

Führungsmannschaft. Im Namen des Beirates bedanke ich mich bei Carina Schiestl‐Swarovski für

ihren Einsatz und ihr Engagement!“ würdigt der Vorsitzende des Beirates der Swarovski Optik KG

Christoph Swarovski die Leistungen der scheidenden geschäftsführenden Gesellschafterin."