Größte Luxusgüterkonzerne: Swarovski unter Top 30

Unverändert dominieren französische und italienische Marken das Deloitte-Ranking. Italien hat zwar insgesamt die meisten Luxusunternehmen in den Top 100 vorzuweisen, jedoch verzeichnet Frankreich mit rund 28 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz. Das liegt vor allem am weltgrößten Luxusgüterhersteller LVMH mit seinen Marken Louis Vuitton, TAG Heuer, Bulgari, Loewe, Hennessy und Co.

Platz 2 belegt das ebenfalls in Frankreich ansässige Unternehmen Kering mit den Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga. Auf Platz 3 folgen die US-amerikanischen Estée Lauder Companies. Auf Platz 4 ist die Compagnie Financière Richemont aus der Schweiz mit Marken wie Cartier, Chloé und Montblanc vertreten. Auf Platz 5 liegt die L'Oréal Luxe mit Lancôme, Kiehl's und Biotherm.

Zusammen erzielten die 100 größten Luxusgüterunternehmen der Welt 2020 einen Umsatz von 252 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Minus von 12 Prozent gegenüber 2019. Laut Deloitte ging die Coronakrise nicht spurlos an der Luxusbranche vorüber.