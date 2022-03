Victoria Swarovski: "Mein Name ist auch ein Türöffner"

An ihr prallt das aber ab. "Man kann es nicht jedem recht machen. Die wenigen, die immer etwas zu nörgeln haben, die tun mir nur leid. Konstruktive Kritik nehme ich immer gerne an, aber den Rest ignoriere ich einfach."

Ihre ersten Schritte in der Unterhaltungsbranche machte sie übrigens im Gesangsbereich – und dorthin will sie in Zukunft vielleicht auch wieder zurück. Immerhin bekundete sie ja Interesse, für Österreich einmal beim Song Contest anzutreten. "Es wäre natürlich eine Riesenehre auf dieser großen Bühne zu performen und meine Heimat vertreten zu dürfen. Fehlt nur noch der richtige Song, den gilt es erstmal zu finden oder zu schreiben", so Swarovski, die als Sängerin unter dem Namen Victoria S. auftrat.