Victoria Swarovski und ihr Traum von einer Rolle als Bond Girl

Am Ostersonntag macht "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (27) ihre ersten Schritte in der Schauspielbranche. Thematisch entfernt sie sich aber nicht recht weit von der Tanzshow. Am "Traumschiff" spielt sie nämlich eine Tanzlehrerin, die sich in den Reiseleiter verliebt.

Und die Kussszenen verlangten Swarovski da einiges ab, wie sie der "Gala" erzählte. Immerhin ist sie seit 2017 mit Immobilieninvestor Werner Mürz (44) verheiratet. "Das war emotional eine große Herausforderung, denn Küssen ist eine wirklich intime Sache für mich."

Bei dieser Gelegenheit verriet die gebürtige Tirolerin auch gleich noch ihre Traumrollen. "Ein Gangster-Movie à la 'Ocean's 8' fänd ich ganz cool. Oder Bond-Girl – das wäre was! Auf jeden Fall etwas mit Action."